Tauste encerra Abrace a Sorte 2025 e divulga ganhadores

A Promoção "Abrace a Sorte 2025", promovida pelo Tauste Supermercados, chegou ao fim na último dia 30 de junho, com a entrega de R$ 600 mil em prêmios aos seus clientes. Foram sorteados 100 vouchers no valor de R$ 2.000,00, 10 certificados em barras de ouro no valor de R$ 15.000,00 e, o prêmio principal, 1 certificado em barras de ouro no valor de R$ 150 mil.

O sorteio foi realizado com base nos resultados da Loteria Federal do dia 2 de julho, conforme previsto no regulamento da Promoção, autorizado pela Secretaria da Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda - Certificado de Autorização SPA/ME Nº 04.040733/2025.

A campanha foi direcionada aos clientes cadastrados no Clube Tauste que realizaram compras nas lojas em Marília, Bauru, Sorocaba, Jundiaí, São José dos Campos e Campinas durante o período da promoção. Os números da sorte e a lista completa dos ganhadores podem ser conferidos nas Redes Sociais do Tauste e no site www.tauste.com.br/clubetauste.