Midgard lança EP que resgata suas origens no doom metal

Eis que, ainda comemorando o sucesso de "Verdugos", e superando as expectativas mais otimistas, o Midgard acaba de lançar um novo EP, "Echo Fractum". Gravado no Mister Rec Vintage Studios em Bauru com produção de Amauri Muniz e mixagem/masterização de Caio Cordeiro Constanzo, "Echo Fractum" reúne tres faixas que resgatam as origens da banda no doom metal. Estão no tracklist de "Echo Fractum" as faixas "The Dark Feeling of Sadness", "When Darkness Falls" - uma composição de Paula Jabur em parceria com Alex Voorhees, vocalista do Imago Mortis, que também é um dos cantores convidados nessa faixa juntamente com Ronaldo Simolla, ex-Delpht - e, por fim, "Black Sunrise", um surpreendente cover do Kreator. O grupo tem dois shows agendados para promover o lançamento de "Echo Fractum": dia 8 de Agosto no Arena Metal - localizado no quinto andar da Galeria do Rock em São Paulo -, e dia 09 de Agosto no The Devil's Pub em Sorocaba/SP. Em ambos os shows a banda divide o palco com os Motores Malditos, banda mineira de Stoner/Doom, e no show de São Paulo também se apresenta a Revengin do Rio de Janeiro. Além de Paula, F.L.Y. e Omar, o Midgard é hoje formado pelo baterista Julio "Tio Chico" e o tecladista Miño Manzan.