Estrutura da Expo Jahu começa a ser instalada

A tradicional Expo Jahu já começou a ganhar forma no Recinto de Exposições Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Nesta primeira etapa, estão sendo montados a arquibancada e os camarotes Corporativo e Maravilhoso, que chegam com novidades para quem busca conforto, exclusividade e uma visão privilegiada dos shows e atrações.

O evento será realizado entre os dias 8 e 17 de agosto e promete dez dias de programação intensa, com shows dos principais artistas do país, rodeio em touros e cavalos, provas de três tambores, Ranch Shorting, exposições, provas equestres, praça de alimentação coberta, parque de diversões e entretenimento para todos os públicos. A programação completa será divulgada em breve.

A Expo Jahu é realizada pela prefeitura, com produção da Organização Estrela. Camarotes corporativos quase se esgotaram após o anúncio dos shows. O camarote open bar Maravilhoso segue com ingressos disponíveis no site www.tycket.com.br, onde também é possível adquirir entradas para pista e Área VIP. Ingressos físicos são vendidos nos supermercados Ferracini e Jaú Serve.