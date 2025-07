Como vão o compade e a comade?

Hoje a tradição desapareceu e dificilmente nas famílias há o relacionamento que, conforme a definição "relação de parentesco"..., não existe esse termo carinhoso que era dado a pessoas que passava a fazer parte da família e que os menores pediam a bênção do padrinho ou da madrinha...

Em português, "compadre" e "comadre" referem-se, principalmente, à relação de parentesco espiritual entre pais e padrinhos de uma criança batizada ou crismada. O "compadre" é o padrinho em relação aos pais da criança, enquanto a "comadre" é a madrinha em relação aos pais. Além disso, esses termos podem ser usados informalmente para se referir a amigos próximos ou pessoas com quem se tem grande afinidade.

Com a quebra das amizades entre os seres de uma família, desapareceu o termo que era usado com tanto carinho e amor entre aqueles que se dispunham a fazer parte do rol de amigos.

Muitas vezes o patriarca mantinha um contato direto com o "compadre" e revela-se um amigo direto para o que der e vier.

Conta minha esposa Vera Lucia que seu avô Leopoldo chamava os netos ou netas e dizia: - Vá na casa do compadre e pede que ele venha resolver o problema do vazamento da água no quintal...