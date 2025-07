Homem é baleado e morre durante confronto com a PM em Bauru

Um homem morreu, no início da noite desta sexta-feira (18), durante um confronto com a Polícia Militar (PM) em uma região às margens da linha férrea, próximo ao viaduto que liga o Jardim Bela Vista à Vila Falcão, na altura da quadra 1 da avenida Nuno de Assis, na região central de Bauru.

Conforme apurado pela reportagem, policiais militares da equipe de Força Tática faziam uma operação na região, em um local onde existem vagões abandonados, quando, por volta das 18h05, foram recebidos a tiros e revidaram.

Um suspeito foi baleado e teve a morte constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma mochila com drogas. Nenhum policial foi ferido na ocorrência.