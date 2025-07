Homem é preso em Bauru após espancar seus enteados de 3 e 4 anos

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (18), em Bauru, após espancar seus dois enteados, de 3 e 4 anos, enquanto eles estavam sob seus cuidados para que sua companheira pudesse trabalhar. Ele foi autuado pela delegada Luciana Claro Rodrigues pelo crime de maus-tratos no contexto de violência doméstica e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.

A prisão ocorreu após equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) receberem denúncia relatando que vizinhos estariam ouvindo com frequência as agressões e choro das crianças. Vídeo apresentado na unidade chegou a registrar os sons do espancamento e dos choros.

Os policiais civis foram, inicialmente, até o local de trabalho da mãe. Depois, todos seguiram até o endereço informado, na Vila Alto Paraíso, alvo de denúncias anteriores. No imóvel, as equipes encontraram os dois meninos, de 3 e 4 anos, com ferimentos no rosto e ombro.