TJ mantém sentença que condenou Gasparini a 18 anos de prisão

A 9.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve nesta quinta-feira (17) a sentença de primeiro grau que condenou o ex-presidente da Cohab Edison Bastos Gasparini Júnior a 18 anos, seis meses e 13 dias de prisão pelo desvio de R$ 54 milhões da companhia habitacional que presidiu durante quase duas décadas. Cabe recurso.

Além do ex-presidente, a decisão também confirma a condenação do ex-diretor administrativo da companhia Paulo Sérgio Gobbi a 10 anos, sete meses e três dias de prisão em regime fechado. A mesma pena foi imposta e mantida à ex-secretária de Gasparini Miriam Navarro. O JC tenta contato com as defesas dos envolvidos. Todos são acusados de peculato e organização criminosa.

Apesar das penas, ninguém será preso neste momento. Isso só acontecerá se o processo transitar em julgado (quando não há mais recursos) e caso a sentença se mantenha.