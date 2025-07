Carro bate em poste e motorista é socorrido em Bauru

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, ficou ferido na manhã desta sexta-feira (18) após colidir o carro que conduzia, um Chevrolet Onix, contra um poste situado na esquina da quadra 2 da avenida Duque de Caxias com a rua Azarias Leite, na região central de Bauru.

A reportagem apurou junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que há a possibilidade — ainda não confirmada — de o condutor ter passado mal ao volante. Nenhum outro veículo estaria envolvido.

A vítima foi encaminhada pelo próprio Samu, por volta das 8h30, ao Pronto-Socorro Central, que fica a poucos metros do local da colisão. Equipes da Polícia Militar estiveram presentes para auxiliar no controle do tráfego e evitar que curiosos atrapalhassem o fluxo. O boletim de ocorrência ainda será registrado.