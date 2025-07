Feijão Brasil volta com feijoada, música ao vivo e solidariedade

O tradicional Feijão Brasil, promovido pela Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC), chega à sua 7ª edição neste sábado (19), com almoço beneficente no Alameda Hall, em Bauru. O evento ocorre das 12h às 16h e contará com buffet de feijoada ao som dos grupos Vila Samba Show e Boca de Leite. Os convites custam R$ 80,00 e todo o valor será revertido para a manutenção dos serviços oferecidos pela entidade.

A expectativa da organização é reunir 500 pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos via WhatsApp pelo (14) 99635-1313, telefone fixo da ABCC (14) 3222-3808, com voluntários da instituição ou nos pontos físicos: loja Detalhes do Céu (rua Rio Branco, 22-24) e Alameda Hall (rua Luiz Levorato, 1-55).

Os participantes também concorrerão a brindes. As bebidas não estão inclusas e serão comercializadas à parte. Segundo a presidente da ABCC, Cristina Berriel Aidar, os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento de funcionários e ao custeio dos atendimentos prestados gratuitamente a cerca de 350 pacientes oncológicos atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição fornece mensalmente cestas básicas, leite e suplementos alimentares, além de manter um programa de doação de perucas. Com mais de sete décadas de atuação em Bauru, a ABCC conta com o apoio de empresas parceiras como o Tauste Supermercados, que doou os ingredientes da feijoada pelo terceiro ano consecutivo. Também colaboram com o evento o Alameda Hall, a Plasútil, a Palamin Soluções em Impressão, a loja Detalhes do Céu e os músicos que animarão a tarde.