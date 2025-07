Inscrições abertas para Conferência de Mulheres em Bauru

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, realiza a 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres nos dias 24 e 25 de julho, no Teatro Municipal. O tema da Conferência é 'SP Por Todas: Mais Direitos, Mais Cuidado, Mais Futuro'. A Conferência tem o apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPM). As inscrições devem ser feitas no link https://forms.gle/gLbzRjnQZtfuQdsT6

A Conferência Municipal tem como finalidade discutir a situação das políticas públicas voltadas para as mulheres, e propor novas ações.

No dia 24 de julho, quinta-feira, a abertura oficial será às 13h, e em seguida será realizada a leitura e aprovação do Regimento Interno, e depois a palestra magna. No dia 25 de julho, sexta-feira, as atividades terão início às 8h, com os grupos de trabalho conforme os eixos temáticos, para discussão e elaboração das propostas. Depois, às 13h30, ocorre a votadas as propostas, e serão eleitos os delegados que representação Bauru na Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.