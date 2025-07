Veja as interdições desta sexta em Bauru

A Emdurb programou uma série de interdições viárias para esta sexta-feira (18). A partir das 6h, haverá bloqueio no quarteirão 9 da rua Manoel Pereira Rolla. Já às 7h, será interditada a alça de acesso da avenida Nações Unidas para a rua José Ferreira Marques, na região do Parque Vitória Régia, em razão de evento promovido pela Semel. O trecho deve permanecer fechado até as 19h. No mesmo horário, começa a interdição do quarteirão 5 da rua Gérson França. Às 7h30, dois novos pontos entram na programação: o cruzamento da rua João Quaggio com a Alameda Três Lagoas, e o quarteirão 20 da rua Rio Branco, com interdição parcial. Por fim, a partir das 13h30, a rua Primo Pegoraro será interditada no quarteirão 5, também para pintura de faixa.