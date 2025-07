A evolução dos ecopontos na Bauru Sem Limites!

Muito boa a iniciativa de um dos vereadores (Márcio Teixeira) do Legislativo bauruense, divulgada recentemente pelo Jornal da Cidade, com o estudo e a proposição da implementação de novos ecopontos em diferentes regiões da cidade. Isto vai facilitar e muito o cotidiano do cidadão bauruense que quer ajudar a preservação do meio ambiente e economizar recursos para Bauru!

Primeiro porque demonstra que agora estamos observando uma real preocupação de vereadores quanto a ações práticas para melhorar questões ambientais da cidade e segundo porque trata-se de uma proposta de baixo custo para ampliarmos rapidamente o volume de resíduos a serem reciclados ao invés deles serem enterrados em aterros já comprometidos e ampliando o desperdício de recursos naturais.

Torna-se necessário considerar que os nove ecopontos atualmente existentes em Bauru foram sendo implementados gradativamente pela Prefeitura ao longo dos últimos anos sem muito planejamento e isto ocorreu com pouca preocupação de considerar aspectos logísticos o recente modelo de separação de resíduos sólidos que vem sendo executado por meio da Ascam, entidade que congrega as cinco cooperativas existentes em diferentes pontos da cidade e ainda agrega bom número de catadores independentes de materiais recicláveis.