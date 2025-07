Entrelinhas

O vereador Natalino da Pousada (PDT) pediu informações à administração sobre o convênio entre a Prefeitura de Bauru e o Lar Escola Rafael Maurício, que está prestes a vencer segundo o parlamentar. O pedetista quer saber se há intenção de renovação - e, se não, por quê.

TEA

José Roberto Segalla (União Brasil), enquanto isso, pediu à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) avaliação sobre a criação de vagas de estacionamento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) utilizando o símbolo universal do autismo, uma bandeira do parlamentar.