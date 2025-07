Homem é encontrado morto com corte profundo no pescoço em Bocaina

Bocaina - Um homem de 55 anos foi encontrado morto, no início da tarde desta quinta-feira (17), no interior de sua residência, na região central de Bocaina (69 quilômetros de Bauru). De acordo com registro policial, ele tinha um corte profundo no pescoço causado por arma branca, provavelmente um facão. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) em Jaú e confessou o homicídio.

O crime ocorreu na rua Braz Megale, no Jardim Alvorada. Vizinhos sentiram falta da vítima e acionaram a PM, que a encontrou deitada em uma cama, já sem vida, por volta das 14h. A Polícia Científica realizou a perícia e estimou que a morte tenha ocorrido durante a madrugada.

Com base em informações de vizinhos e familiares do homem, um suspeito foi detido pouco tempo depois pela PM, nas proximidades de um ponto de venda de drogas na Vila Ivan, em Jaú. Segundo a polícia, ele confessou o crime e alegou que reagiu a uma ameaça da vítima durante discussão.