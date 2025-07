Bauru: ladra foge pelo Calçadão, apanha de populares e é presa

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar de Bauru nesta quarta-feira (16), após furtar uma loja no Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro. Ela tentou fugir do segurança e acabou agredida por populares que a reconheceram por crimes anteriores. A indiciada, de 36 anos, usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, conforme consta do boletim de ocorrência (BO).

Segundo o registro, era por volta das 17h10 quando ela entrou no estabelecimento com uma bolsa e uma sacola de papel vazia. Sem saber que estava sendo observada pelo segurança, passou a cortar alguns dispositivos de alarme presos às peças de roupa e começou a colocá-las na embalagem que trouxe consigo. Ao perceber que havia sido flagrada, fugiu do estabelecimento. Mas uma das peças, que ainda estava com o dispositivo de segurança, acionou o sensor e disparou o sinal sonoro, chamando a atenção dos demais clientes.

O segurança passou a acompanhá-la pelo Calçadão até que, em determinado momento, ela dispensou as roupas furtadas no chão. Eram peças variadas, cujo valor total foi posteriormente calculado em R$ 1.059,85 (valor de varejo).