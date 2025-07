Bauru Basket renova com Pedro Infante e Gustavo Santana

Na manhã desta quinta-feira (17), o Bauru Basket oficializou a renovação de contrato com dois jovens atletas: o ala/armador Pedro Infante e o ala/pivô Gustavo Santana. Após uma temporada marcada pela evolução, ambos permanecem no elenco comandado por Paulo Jaú para assumir papéis ainda mais importantes na rotação do Dragão.

Natural de Poços de Caldas (MG), Pedro Infante tem 24 anos e 1.95 m de altura. Chegou à Cidade Sem Limites na última temporada após dois anos defendendo o São José. Com um histórico de destaque em edições passadas da Liga de Desenvolvimento de Basquete, o atleta celebrou a oportunidade de dar sequência à consolidação de sua carreira. "Estou muito animado. É uma honra vestir essa camisa mais uma vez", disse o camisa 9. "A gente vem de uma grande temporada, mas tenho a certeza de que podemos fazer ainda melhor. E sempre com a Panela de Pressão lotada, com a torcida como nosso 6º jogador", completou.

No NBB Caixa 24/25, o ala/armador apresentou médias de 3.9 pontos e 1.7 rebotes em 16 minutos por jogo — números que foram impactados por uma lesão no tornozelo no decorrer do campeonato. Destaque para a atuação memorável no jogo 2 das quartas de final contra o São Paulo, quando foi o cestinha bauruense com 18 pontos anotados.