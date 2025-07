Cehub lança 2ª edição do Curso prático de vias aéreas em agosto

O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) promove, nos dias 28, 29 e 30 de agosto, a segunda edição do Curso Prático de Vias Aéreas. Durante o evento, os alunos terão a oportunidade de aprender e praticar técnicas avançadas de intubação, manejo de obstruções e uso de dispositivos de suporte respiratório. Com uma abordagem prática e interativa, o curso oferecerá simulações realistas para o desenvolvimento de habilidades técnicas essenciais.

Com um novo formato, o curso será realizado das 19h às 22h30, de forma híbrida. Nos dias 28 e 29, as aulas teóricas ocorrerão online e ao vivo, por meio da plataforma Zoom. Já no dia 30 de agosto, os participantes realizam as atividades práticas, das 7h30 às 18h30, no auditório do Centro de Diagnóstico Unimed (CDU), localizado na Rua Agenor Meira, 12-34, Centro, Bauru.

O evento é destinado a médicos e estudantes do 5º e 6º ano do curso de Medicina e terá certificação de 18 horas. O conteúdo teórico abrange os seguintes temas: Laringoscopia direta; Dispositivos extraglóticos; Videolaringoscopia; Ventilação com bolsa-válvula-máscara e seus auxiliares; Via aérea pediátrica; Capnografia; Via aérea difícil anatômica; Via aérea difícil fisiológica; Fatores humanos na abordagem da via aérea e indicações de intubação.