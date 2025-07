Segue cadastro para eleição do Conselho da Comunidade Negra

A Secretaria de Cultura segue com o cadastramento das organizações e entidades da sociedade civil para a eleição do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru - gestão 2025/2027, que deve ser feito até o dia 31 de julho, presencialmente na sede da pasta (avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro). A portas estarão abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h. No dia 31 de julho, que é o último dia, o funcionamento será até às 20h.

O Conselho tem como objetivo propor diretrizes e promover atividades que visem à defesa dos direitos da comunidade negra, a eliminação de discriminações e desigualdades, por exemplo. É composto por 20 membros titulares e respectivos suplentes. Do total, 15 são representantes da sociedade civil com atuação ou que realizam ações focadas na área. Cadastro aberto a organizações, movimentos, entidades ou grupos organizados.