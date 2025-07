Ciesp Botucatu manifesta preocupação com os impactos regionais do

O anúncio da imposição de uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos, feito pelo presidente norte-americano, Donald Trump, acendeu o sinal de alerta em entidades industriais de todo país. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), por meio da diretoria regional de Botucatu, manifestou preocupação com os impactos da medida para a economia do interior, especialmente em um momento de superávit na balança comercial regional.

A diretora titular do Ciesp Botucatu, Patrícia Dias, destaca que a elevação da tarifa, somada ao uso político da pauta comercial, compromete contratos, cadeias produtivas e a previsibilidade do setor industrial. "Essa medida ultrapassa os limites do bom senso diplomático ao utilizar tarifas comerciais como instrumento de disputa ideológica e pessoal entre governos. O que está em jogo são empregos, investimentos e a estabilidade de empresas que integram cadeias globais, inclusive aqui na nossa região", afirma.

De acordo com Patrícia, a regional de Botucatu - que abrange 28 municípios - registrou de janeiro a maio de 2025 um superávit de US$ 658 milhões, resultado de US$ 809 milhões em exportações contra US$ 151 milhões em importações. Os principais produtos exportados são pastas químicas de madeira, óleos vegetais, açúcar e peças para máquinas agrícolas, com os Estados Unidos entre os principais destinos.