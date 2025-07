Bauru: carro atinge poste na Nações Norte ao fugir do Baep; VÍDEO

Um peugeot que estava sendo acompanhado por equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) atingiu violentamente um poste de iluminação pública, na tarde desta quarta-feira (16), na rotatória que liga a avenida Nações Unidas Norte à avenida Moussa Nakhl Tobias, em Bauru. De acordo com a polícia, o condutor, de 29 anos, estava com entorpecentes do carro e foi conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento.

O capitão Thiago Zorzetto contou que o acompanhamento teve início nas proximidades do Núcleo Fortunato Rocha Lima após o suspeito, que seria conhecido nos meios policiais, desrespeitar uma ordem de parada do Baep. Na rotatória da Nações Norte com a Moussa Tobias, ele perdeu o controle da direção e atingiu o poste, derrubando a estrutura de concreto.

Segundo o capitão, durante busca no carro, as equipes encontraram dois tabletes de maconha. O condutor, que não teve o nome divulgado, será apresentado no plantão policial após passar por atendimento médico. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e a alça de retorno para quem precisa acessar a Nações Unidas permanece internada.