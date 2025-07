Homem é preso após atirar em briga com irmãos em Bauru

Um desentendimento entre dois irmãos e outro morador do Distrito de Tibiriçá, em Bauru, virou caso de polícia depois que um deles disparou uma arma de fogo em via pública, na tentativa de se defender, segundo alegou. A briga, que assustou moradores do local, aconteceu no início da noite desta terça-feira (15), na Rua Daniel Ferraz da Silveira.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foi designada para atender a ocorrência e conseguiu identificar os envolvidos. Os irmãos, de 19 e 31 anos, e o desafeto deles, de 40 anos, foram conduzidos ao plantão da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), durante a discussão, os irmãos empunhavam pedaços de madeira, enquanto o terceiro indivíduo utilizou um revólver calibre 32 para atirar. Ainda conforme o relato do Baep, ninguém foi atingido. A arma foi localizada e apreendida no forro da residência do autor do disparo.