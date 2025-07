Semana conta com brincadeiras e gincanas divertidas para a garota

As férias de julho já começaram e a diversão das crianças está garantida no Boulevard Shopping com diversas atividades recreativas. Em parceria com a Turma Brinka , o "Clubinho Boulevard 1 Edição Férias" será nesta quarta (16), quinta (17) e sábado (19), das 15h às 19h. As crianças poderão aproveitar uma tarde divertida, pensada especialmente para este momento. Já na sexta (18), a programação será diferenciada, com atividade das 18h30 às 19h30.

Quem quiser participar precisará fazer a inscrição antecipadamente através do link que será disponibilizado nas redes sociais do centro de compras. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal).

SERVIÇO

