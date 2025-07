Badi Assad no Sesc

O que aconteceria se a humanidade sofresse um naufrágio e os sobreviventes encontrassem uma terra firme para recomeçar? Essa é a indagação que o novo álbum ILHA de Badi Assad, aborda. E será no palco do Sesc Bauru, que a artista fará esse espetáculo, nesta quarta-feira (16), às 20h.

Acompanhada de Décio 7 (bateria e samplers) e Gustavo Tenes (baixo e samplers), Badi (voz e violão), apresentará as composições que formam o repertório de Ilha, como a autoral "Eterno" e a composta em parceria com Lucina, "Fruto", "Do silêncio veio o som", "Traga-me", "Ilha das Flores", "Olhos d'água" e "Palavra" canções compostas em parceria com Chico César, Alzira E e Lívia Mattos e "Ilha do Amar", parceria com Dani Black.

SERVIÇO

Sesc fica na av. Aureliano Cardia, 6-71 - Vila Cardia. Preços: R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/badi-assad-7/