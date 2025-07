'Fui agredido e quase não tive ajuda', diz vítima de homofobia

Sessenta horas após ser agredido por cerca de dez pessoas na avenida Getúlio Vargas, o fotógrafo Bruno Unikowsky, 35 anos, retornou ao local para refazer o trajeto de sua fuga, em que foi tomado pelo instinto de sobrevivência e de preservar a placa que conseguiu arrancar de uma Amarok pertencente a um dos integrantes do grupo. Na tarde desta terça-feira (15), ele concedeu entrevista ao Jornal da Cidade.

Bruno está assustado com o episódio inédito que atravessou sua vida, mas também atônito com a falta de acolhimento da maioria das pessoas que o viram sendo agredido e, depois, implorando por socorro. "É triste ser agredido e não ter ajuda de quase ninguém. Não precisa tocar, colocar no carro, basta ligar para o 190. A falta de compaixão me deixou bem chocado", diz. Ele mora em Londres, é fotógrafo de moda e está em Bauru para visitar a mãe e o irmão.

Por volta de 4h20 do último domingo, ao sair da casa noturna, Bruno conta que se deparou com uma discussão generalizada e, ao tentar intervir, foi chamado de 'viadinho', entre outras ofensas homofóbicas, por um rapaz. "Comecei a discutir com ele, que era dono da Amarok. Outro veio por trás e me deu um soco na cabeça, quando os demais vieram. Levei chutes e socos, caí, consegui levantar e revidei. Depois, quando tentei fugir, seguraram minha bolsa, que estava presa na transversal do meu corpo, e caí de novo", relembra.