Bauru: Defensoria cobra soluções para pacientes em “alta social”

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo enviou nesta terça-feira (15) ofício ao Hospital Estadual Manoel de Abreu, em Bauru, e à Secretaria Municipal de Assistência Social solicitando esclarecimentos e medidas urgentes diante da permanência de ao menos 23 pacientes internados mesmo após receberem alta médica. O documento vem na esteira da reportagem publicada pelo JCNET no dia 2 de julho, que revelou a grave demanda da saúde.

De acordo com denúncia recebida pela Defensoria, essas pessoas seguem ocupando leitos por falta de vagas em acolhimentos sociais ou de encaminhamento adequado pela rede de assistência, configurando o que se denomina “alta social”. A situação impede que outros pacientes que necessitam de internação tenham acesso ao hospital e compromete a dignidade de quem permanece hospitalizado sem necessidade clínica.

No ofício, os defensores públicos Mário Augusto de Figueiredo e Florisvaldo Fiorentino Junior destacam que a omissão do Estado e do Município na garantia do acolhimento viola direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Assistência Social e em portarias do Ministério da Saúde que determinam a alta hospitalar responsável e a articulação intersetorial entre saúde e assistência social.