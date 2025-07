Novo semáforo passa a funcionar em cruzamento de Bauru

Passou a funcionar nesta terça-feira (15) um novo conjunto semafórico em Bauru, instalado no cruzamento da avenida Comendador José da Silva Martha com a rua Massao Sakata, no Jardim Santista, na Zona Sul.

Os trabalhos de instalação dos suportes, focos, sistema elétrico e nova sinalização viária foram concluídos pela Emdurb, que ativou o equipamento. O objetivo é garantir mais segurança para motoristas e pedestres na região, conforme destaca a empresa municipal.

Por ser novidade no trecho, os condutores devem redobrar a atenção nos próximos dias.