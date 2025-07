Alexandre Pires e mais 2 shows programados para a festa de Bauru

Com um repertório repleto de hits, o cantor Alexandre Pires está programado para a festa de 129 anos de Bauru, que será realizada no Recinto Mello Moraes. A expectativa é que a apresentação do cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, que fundou o grupo de pagode romântico Só Pra Contrariar, ocorra na noite de sábado, 2 de agosto, último dos três dias de comemorações do aniversário da cidade, conforme apurou o JCNet.

De acordo com o aviso de inexigibilidade publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (15), a contratação do artista sairá por R$ 470 mil. A publicação também informa que a festa contará com a cantora Aline Barros, considerada um dos principais expoentes da música cristã nacional.

Com vários discos de ouro, platina e diamante, a apresentação da pastora, que receberá R$ 220 mil para participar do evento, será na data do aniversário do município, ou seja, 1 de agosto (sexta-feira), informaram extraoficialmente ao portal. A abertura da comemoração, no início da tarde, deve ficar por conta do show infantil Maria Clara & JP, contratado por R$ 45.600,00.