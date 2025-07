Campeonato da Fifa

Assistimos ao campeonato mundial de clubes, considerado um sucesso, onde participaram quatro clubes brasileiros.

Até que fizeram bonito, passando de fase, mas foi o time do Fluminense, apelidado de patinho feio, que chegou à semi

Final, sendo que o grande campeão foi o inglês Chelsea, que recebeu um lindo troféu das mãos do presidente da Fifa e do presidente dos EUA, Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo.