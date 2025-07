Égua é flagrada em situação de maus-tratos e fraca; tutor é preso

Botucatu - Uma égua foi flagrada em situação de maus-tratos, bastante desnutrida, na manhã desta segunda-feira (14), no Distrito de Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O tutor foi identificado e preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, policiais civis do Departamento de Proteção Animal (Depa), da Delegacia Seccional de Polícia, foram até o endereço, juntamente com veterinários da prefeitura, após recebimento de denúncia.

No local, em um terreno próximo a um pé de Jatobá, às margens da linha férrea, as equipes localizaram a égua em meio a materiais inservíveis, com aparência cadavérica, fraca, desnutrida e infestada de carrapatos.