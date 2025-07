Visitante tenta entrar no CPP II de Bauru com celular no corpo

A Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) informa que, neste sábado (12), uma mulher de 27 anos, visitante de um custodiado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna”, do Complexo Penal de Bauru, foi impedida de entrar no estabelecimento prisional por carregar no corpo um aparelho celular.

O flagrante ocorreu por meio do aparelho de escâner corporal, que indicou uma imagem suspeita na região pélvica da visita. Quando questionada, ela acabou confessando que havia ocultado um mini celular e duas placas de aparelho celular nas partes íntimas. Um boletim de ocorrência foi registrado e a chefia da unidade penal instaurou procedimento interno para investigar o caso.