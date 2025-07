Motociclista de 60 anos morre em colisão com poste em Pederneiras

Pederneiras - Um motociclista de 60 anos morreu, no final da tarde deste domingo (13), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), após colidir com poste de iluminação pública na avenida Luiz Reina, nas imediações de um condomínio, no Residencial Bem Viver II.

Segundo registro policial, E.G.S. conduzia uma moto pela via quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 17h30, atingiu a estrutura de concreto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa local, mas não resistiu aos ferimentos.