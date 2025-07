Ataque de Pit Bull resulta em morte de cachorra em Bauru; VÍDEO

O ataque gerou intriga entre os donos dos cães. Inicialmente, o tutor do Pit Bull se comprometeu a arcar com os custos do tratamento. Uma semana depois, porém, a esposa dele afirmou que a ajuda seria apenas parcial e culpou a dona de ‘Belinha’ por ter deixado a cadela escapar.

Um Pit Bull matou uma cachorra de pequeno porte 12 horas depois de atacá-la no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru. O caso, registrado na última quarta-feira (10) na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEC) , aponta que ‘Belinha’ sofreu seis fraturas nas costelas e perfuração do pulmão.

Em áudios, a dona do Pit Bull explica também ter tido prejuízo. Ela afirma que precisou tomar doses de vacina antirrábica por ter sido mordida pela cachorra, que não estaria vacinada. Já a tutora de ‘Belinha’ revela também ter sido atacada e arranhada pelo Pit Bull enquanto tentava salvar a cadela, que só foi resgatada com a ajuda de dois transeuntes.

Imagens de câmera de segurança mostram ‘Belinha’ do lado de fora de casa, tentando fugir do Pit Bull, no dia 29 de junho, às 18h06. Em seguida, destaca o relato na DEC, a dona do cão agressor o recolheu, mas não prestou socorro à cachorra.

‘Belinha’ foi levada imediatamente a um pronto atendimento veterinário, onde a gravidade do caso foi constatada. Os donos planejavam uma cirurgia de toracotomia para a manhã seguinte, às 8h, mas a cachorra morreu às 6h30.