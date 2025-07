Homem é esfaqueado quando colocava o filho na cadeirinha do carro

Botucatu - Um homem de 43 anos foi esfaqueado, neste final de semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), quando colocava o filho de colo na cadeirinha do carro. O suspeito, de 33 anos, foi preso logo após o crime pela Polícia Militar (PM) e alegou que ouviu o pensamento da vítima dizendo que "ele não conseguia pegar mulheres porque não tinha um carro". Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

O fato ocorreu no sábado (12), por volta das 16h, na rua Mauro César Teixeira, no Conjunto Habitacional Flora Rica. De acordo com boletim de ocorrência (BO), T.W.S. colocava o filho na cadeirinha de seu veículo quando foi atingido repentinamente por golpes de faca no braço e nas costas e entrou em luta corporal com o agressor para evitar outras facadas.

O acusado acabou fugindo e a vítima pediu ajuda para a cuidadora do seu filho. A PM foi acionada, retirou o bebê do carro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o homem e o levou ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), onde permaneceu internado, em observação.