Corinthians de Bauru e Nacional estreiam com vitória na LBFA

A Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) deu início neste domingo (13) à disputa da 1ª divisão dos campeonatos organizados pela entidade. A competição, nesta temporada, conta com oito equipes participantes. Os jogos foram realizados em dois campos distritais da cidade. Conforme determinação do Ministério Público, os jogos da LBFA ocorrem em datas distintas da Copa Semel, para evitar que duas competições sejam disputadas simultaneamente na cidade.

O campeonato teve início com partidas no Estádio Edmundo Coube. Às 8h10, o time do Nacional enfrentou a equipe do Milan/Dionízio e venceu pelo placar de 3 a 0. No jogo que encerrou a rodada no Jardim Araruna, Jaraguá e Vila Nova ficaram no 0 a 0.

Já no Estádio José Galvão de Moura no Gasparini, o primeiro confronto do dia foi entre Ferroviário e Santa Cândida, dois times da zona oeste da cidade. A equipe do Santa Cândida levou a melhor e venceu por 1 a 0. Os gols ficaram reservados para o último jogo da rodada: o Corinthians de Bauru, time do bairro Jardim Prudência, recebeu a equipe da Nova Paulista, estreante na Liga Bauruense, e venceu pelo placar de 4 a 0.