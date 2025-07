Para se livrar do mau hálito

Brócolis, couve e repolho

Apesar de saudáveis, esses alimentos podem prejudicar o hálito, pois são ricos em enxofre que tende a deixar seu cheiro forte na boca. O mesmo acontece com cebola e alho que exalam muitos compostos derivados do enxofre de natureza altamente volátil. O ideal é redobrar a atenção com a higiene bucal após consumir esses alimentos.

Bebidas alcoólicas