Brincadeira de criança, como é bom, como é bom...

"Recomenda-se que crianças com menos de 2 anos não tenham contato com telas (celulares, tablets etc). Para crianças entre 2 e 5 anos, o tempo de exposição deve ser limitado a no máximo uma hora por dia, preferencialmente supervisionado por um adulto.

Já para crianças de 6 a 10 anos, o tempo recomendado é de até duas horas diárias, também com supervisão. Acima de 11 anos, o limite sugerido é de até três horas por dia, incluindo o uso de videogames. É fundamental evitar o uso de telas durante as refeições".

Com essas recomendações todas, o correto seria os papais e as mamães obedecerem as determinações médicas... Mas o que vemos na realidade é justamente o contrário. Os bebês... ainda nos carrinhos, já têm o seu celular assistindo desenhos, brincadeiras, para que se divirtam e não perturbem os papais e as mamães.

E quando crescidinhos já possuem o celular da moda, com todos os recursos tecnológicos, com vida própria para não mexerem nos celulares do papai ou da mamãe. Crescem já conhecendo todos os meios que possam usufruir dos celulares.