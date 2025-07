Caminhos da memória

E foi assim que, em uma madrugada qualquer, acordei, ouvindo sons da rua, o ressonar do meu companheiro e o ronco forte de uma de minhas cachorrinhas. Uma brisa boa entrava pelas frestas da janela e eu pensei em como seria bom poder congelar aquele momento, um oásis de paz, de leveza, entre a loucura das horas e a incerteza dos dias. Fechei os olhos novamente, na tentativa de gravar na alma o sentimento de pertencimento que aquele instante me desafiava sentir.

Para voltar a dormir, comecei a rezar, muito mais em agradecimento e foi então que algumas memórias escondidas começaram a me visitar. Em uma quase viagem no tempo, lembrei-me das minhas avós, Nena e Tita, que se foram há mais de vinte anos. Primeiro, lembrei-me do cheiro delas, intraduzível em palavras. Aromas de comida misturada com infância.

Da Tita, minha avó materna, assolaram-me as lembranças das miniaturas que ela colecionava, do cheiro de ambrosia, do frango com ervas que borbulhava nas panelas de ferro sobre o fogão a lenha e do bolo de fubá com recheio de goiabada e cobertura de limão. Em meio à névoa de aromas e recordações embaralhadas, veio-me também o riso comedido e o timbre de uma voz que aos poucos me escapa para sempre.

Eu cortava as unhas e o cabelo dela. Minha avó Nena me esperava para sessões de beleza. De banho tomado, cheirosinha, com os cabelos brancos e fininhos ainda molhados, eu me encarregava de cortá-los, ainda mais curtos, caprichando o tanto que era capaz, desde os meus dezesseis anos. Sou capaz de lembrar a textura da pele, dos fios que iam caindo ao chão, embora não me recorde do que falávamos nesses nossos íntimos momentos. Das unhas, pequenas e finas, lembro das linhas, de como se amoldavam às pontas dos dedos. Base e esmalte clarinho, eram mãos de idosa, mas também de menina.