Pederneiras terá obras em viaduto na Bauru-Jaú

Pederneiras - Motoristas que trafegarem neste sábado (12) pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, e precisarem utilizar o retorno ou acessos no km 210, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), terão de ficar atentos a alterações no tráfego para obras de melhorias no pavimento na passagem inferior do viaduto.

Os trabalhos serão executados das 7h às 17h pela concessionária Eixo SP. Para quem segue sentido Bauru-Pederneiras, a alça de saída no km 210, em direção à Usina São José e Distrito de Vanglória, estará fechada. A alternativa será usar o próximo retorno, no km 208. Para os motoristas que seguem no sentido contrário e querem fazer o retorno ou seguir em direção à Usina São José e Vanglória, haverá controle na circulação por meio do sistema Pare e Siga.