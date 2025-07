HAC alerta sobre a doença que surpreendeu Edu Guedes

Jaú - Perda de apetite, dores persistentes, sobretudo no abdômen e costas, fraqueza, perda de peso repentina, indigestão, icterícia (amarelamento de pele e olhos) e alterações nas fezes são alguns dos principais sintomas do câncer de pâncreas, considerado perigoso por conta da alta taxa de letalidade. O tema ganhou visibilidade nacional após o apresentador Edu Guedes revelar, recentemente, diagnóstico de tumor pancreático. Segundo o Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú, por ano, são registrados na unidade uma média de 80 novos casos de câncer de pâncreas, na faixa etária média de 60 a 64 para homens e 55 a 59 anos para mulheres.

Edu Guedes estava sob cuidados médicos, inicialmente, por conta de uma crise renal quando, em exames, descobriu o câncer e foi submetido à cirurgia para a retirada de parte do pâncreas e baço. Assim como ele, muitas pessoas recebem com surpresa o diagnóstico, já que muitas vezes o tumor não apresenta sintomas logo de início.

"Os sintomas iniciais são inespecíficos e frequentemente confundidos com problemas musculares, digestivos ou renais", diz o cirurgião oncológico Eduardo Pracucho. "Quando os sinais clínicos se tornam mais evidentes, o tumor, muitas vezes, já está em estágio avançado, o que compromete significativamente as chances de cura".