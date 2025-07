Labaredas na paisagem

Ao longo daqueles anos todos, a cada vez que o flamboyant do jardim deixava cair suas grandes favas cheias de sementes, ela as recolhia e guardava cuidadosamente, apesar das criticas divertidas de quem não via razão para tanto zelo. A coleção de vidros cheios de sementes era definida por ela como "herança do meu flamboyant que não nasceu aqui por acaso"..

Foi então que, certo dia, quando já alcançara idade um tanto avançada, ela resolveu fazer uma pequena viagem de carro pelo interior do municipio e eu a acompanhei..

Seguimos por uma estradinha de terra, longe da cidade, por campos nus, sem lavoura, só pequenos arbustos aqui e ali.