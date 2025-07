Ecovita lança Nova Quinta Residencial para mercado imobiliário

Na manhã desta sexta-feira (11), a Ecovita Incorporadora e Construtora realizou no Alameda Quality Center o evento de lançamento do Residencial Nova Quinta para o mercado imobiliário de Bauru. O encontro reuniu profissionais de diversas imobiliárias da cidade.

O Nova Quinta Residencial é o primeiro bairro aberto da cidade com foco em sustentabilidade: casas com até 72 metros quadrados, placas solares que reduzem em até 80% a conta de luz, torneiras com reguladores de vazão e reservatórios para captação de água da chuva.

Com unidades de 72, 47 e 44 metros quadrados, o bairro está próximo ao Mary Dota, com fácil acesso ao comércio, transporte e serviços. A casa decorada estará aberta para visitação no dia 25 de julho, na Avenida Doutor Marcos de Paula Raphael.