Festivais de inverno de Jaú e Botucatu seguem até fim de julho

No domingo (13), às 16h, o Parque do Rio Jaú recebe as bandas Echo Drive Sonora e o cantor Di Ferrero. Entre os dias 14 e 18, o Cine Municipal, que fica na rua Paissandu, 444, no Centro, exibe o filme "Os Croods 2", a partir das 14h.

Em Jaú, o evento está em sua 32.ª edição. Neste sábado (12), às 18h, a Galeria de Artes na rua Tenente Lopes, 350, Centro, será palco do Recital de Inverno - Música Popular Brasileira - com os alunos de canto e piano "Tiago Silva".

A programação dos Festivais de Inverno de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), que começou na semana passada, segue até o final deste mês com atrações culturais gratuitas em diversos locais, com música, dança, teatro, cinema e diversão para toda a família.

No dia 18, às 19h30, a atração do Cine Municipal será o Estúdio de Dança Saint Exupéry. No sábado (19), às 10h, na Praça da República, será realizada a "Manhã na Praça" Turma da Magali, com contação de histórias, feira de artesanato e brinquedos.

No domingo (20), às 20h, o "Ellas In Duo Convida" será apresentado no Cine Municipal, que recebe entre os dias 21 e 25, a partir das 14h, sessões de cinema com exibição do filme "A Pequena Sereia".

Botucatu