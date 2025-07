Preso suspeito de guardar droga para abastecer 2 bairros de Bauru

A Polícia Militar (PM) prendeu, no fim da manhã desta quinta-feira (10), no Jardim Vitória, um mecânico de 26 anos suspeito de guardar entorpecentes que abasteceriam, segundo as denúncias, dois bairros de Bauru - além do Jardim Vitória, o Jardim Ouro Verde.

O jovem foi avistado pelos policiais militares quando saía de um residencial com uma sacola plástica nas mãos e tentou fugir, mas foi detido na área comum do conjunto de imóveis.

Na sacola, segundo o boletim de ocorrência (BO), havia 188 pinos com cocaína e oito porções de maconha. Na casa dele, dentro do fogão, a equipe localizou dois tabletes de maconha.