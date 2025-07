Tombamento do Ginásio Panela de Pressão só depende da prefeita

A rejeição ou aprovação do tombamento do Ginásio Panela de Pressão como patrimônio histórico, cultural e urbanístico de Bauru só depende, agora, de deliberação da prefeita Suéllen Rosim. No último dia 3, foi publicada no Diário Oficial do Município resolução assinada pela Secretaria Municipal de Cultura referendando a decisão do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru (Codepac), que votou, no ano passado, pelo tombamento do imóvel.

Agora, resta à chefe do Executivo, por meio de decreto, validar a resolução ou, então, vetá-la. Projetado pelo arquiteto Ícaro de Castro Mello e construído em 1956, o prédio pertence ao Esporte Clube Noroeste, cuja diretoria é contrária à medida (leia mais abaixo).

Pela proposta do Codepac, o ginásio passaria a ter preservados seus elementos originais internos e externos, além do bloco de vestiários, a antiga lanchonete e o caminho de interligação entre os edifícios. O tombamento também inclui uma trave de madeira remanescente do estádio Alfredo de Castilho, confeccionada por artesãos da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.