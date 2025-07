É amanhã: Rock Rio Pardo abre com show gratuito de CPM 22

A partir desta sexta-feira (11), o Recinto de Exposições José Rosso (Expopardo), de Santa Cruz do Rio Pardo (97 quilômetros de Bauru) será palco da 24ª edição do 'Rock Rio Pardo' (RRP), que abrirá com show da banda CPM 22. No sábado (12), a festa segue com Detonautas e, no domingo (13), a comemoração em homenagem ao Dia Mundial do Rock será encerrada com Nando Reis. Todos se apresentam no RRP pela segunda vez.

O evento é um dos maiores festivais de rock beneficente do Interior paulista e pede apenas, na entrada, a doação de um quilo de alimento não perecível. "Ano passado arrecadamos oito toneladas que foram encaminhadas ao Fundo Social. Em 2025, a expectativa é alcançar 10", destaca Jorge Salaro, tesoureiro da Comissão de Bandas de Santa Cruz do Rio Pardo (CDSC Rock), equipe responsável por organizar a festa tradicional em parceria com a prefeitura do município.

Transmissão ao vivo dos shows em painéis de LED no palco e pelo YouTube, praça de alimentação completa, área vip e kids, espaço destinado a pessoas com deficiência (PcD), loja com RRP e até a um novo stand com flash tattoos integram a estrutura sofisticada do festival. O objetivo é permitir que o público acompanhe as apresentações com mais qualidade e acessibilidade, informa a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.