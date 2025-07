Dia da Pizza com cara de impunidade com borda recheada

10 de julho. Dia da Pizza. Data curiosa. Em outros países, é só uma homenagem culinária. Aqui, virou símbolo nacional de um talento raro: o de transformar escândalos em brisa, crimes em esquecimento e criminosos em colunáveis de tapete vermelho. Nada mais brasileiro do que ver uma operação milionária para desviar dinheiro de aposentados — velhinhos, velhinhas, deficientes — virar piada interna entre operadores políticos.

E como sempre, ninguém preso. Ninguém punido. Ninguém que importe. A engrenagem continua girando perfeitamente: dinheiro público escoado por "associações" suspeitas, contratos com cheiro de peixe podre, advogados que não sabem onde fica o INSS mas sabem exatamente como blindar seus clientes. O crime, aqui, é um negócio — e um dos mais rentáveis.

As denúncias? Arquivadas. As manchetes? Caducam em dois dias. Os nomes? Proibidos. A imprensa, quando tenta, apanha. Dizer, por exemplo, que o irmão do presidente esteve ligado a uma dessas organizações que roubaram os vulneráveis? Nem pense. Dá processo. Dá censura. Dá despacho com cara de "decisão técnica", mas cheiro de "calaboca".