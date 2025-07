A Aura dos Clássicos

Quando tomo em mãos a Bíblia, ou abro as páginas de Dante, Kant ou Darwin, sinto que não estou apenas lendo — estou sendo lido.

É como se esses livros tivessem olhos. Como se me observassem com milênios de sabedoria, esperando minha escuta com respeito.

Essas obras carregam uma aura — não a do prestígio acadêmico ou da fama editorial, mas a que Walter Benjamin intuiu: a presença única, irrepetível, a vibração da eternidade contida em um objeto finito.