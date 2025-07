Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carro em Jaú

Jaú - Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido, no início da noite desta terça-feira (8), no Jardim Orlando Chesini Ometto II, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após se envolver em uma colisão com um Fox. Ele foi conduzido à Santa Casa da cidade, onde foi submetido a procedimento cirúrgico no pé direito.

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 18h. A condutora do carro contou à Polícia Militar (PM) que trafegava pela rua Agnello Lourenção quando, no cruzamento com a rua José Massucato, por razões a serem esclarecidas, se envolveu em uma colisão com a motocicleta.

O condutor da moto foi socorrido pelo Samu com lesões graves no pé direito e levado à Santa Casa, onde passou por cirurgia. O automóvel estava com o licenciamento vencido desde 2022 e, após autuação, foi recolhido ao pátio. A Polícia Científica foi acionada e as circunstâncias da colisão serão investigadas.