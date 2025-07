Cultura abre edital para Exposição Individual de Artes Visuais

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu nesta terça-feira (8) o edital para a contratação de Exposição Individual de Artes Visuais. As inscrições devem ser feitas até às 9h do dia 12 de agosto, somente pelo formulário online que está disponível com o edital e anexos em www.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

Serão contratadas até três exposições individuais de Artes Visuais, de produção recente ou retrospectiva, desde que seja um projeto inédito no município de Bauru e que não tenha sido contemplado até a seleção por outro edital da Prefeitura de Bauru, no valor de R$ 15.000,00 cada uma, com prazo de execução para 2026. Todas as exposições serão realizadas na Pinacoteca Municipal, na Casa Ponce Paz.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail pinacotecamunicipaldebauru@gmail.com ou no telefone (14) 3232-1552, com funcionamento das 9h às 17h de segunda a sexta-feira.