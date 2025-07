Feira de Vinil no Sarau Sem Lei terá títulos de diversos gêneros

A quinta edição da Feira de Vinil de Bauru será realizada neste sábado (12), das 14h às 20h, no Sarau Sem Lei, situado na rua Azarias Leite, 8-57, no Centro. A entrada é gratuita. Organizado pela loja virtual Poeira Discos, o evento reúne expositores de Bauru e região, com milhares de títulos à venda, de diversos gêneros musicais.

O objetivo é celebrar a música e valorizar a cultura do vinil, não apenas como produto comercial, mas também como acervo histórico, explica o organizador Danilo Monti. "Muitos registros musicais só existem nesse formato. A feira é uma forma de reunir quem ainda aprecia ouvir música no toca-discos, trocar ideias e fortalecer a cena", acrescenta.

Logo após a feira, às 20h, ocorre a festa de comemoração dos cinco anos da Poeira Discos. A entrada para o evento custa R$ 15. Os DJs Ovni, Zago, Dasmo e Morage comandam a pista com sets inteiramente analógicos, tocando exclusivamente em vinil.